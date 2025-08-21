Logo R7.com
Motta destaca união da Câmara para aprovar projeto sobre proteção a crianças em ambientes digitais

Momento MT|Do R7

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a votação de regras para proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (PL 2628/22) não é uma pauta da esquerda ou da direita, mas sim do Brasil. “O que queremos é trazer proteção e garantia de não ter problemas como adultização infantil, erotização, pedofilia no ambiente digital”, disse.

