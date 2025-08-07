Motta diz que há limites para protestos e que o respeito à Mesa é inegociável O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), abriu a sessão do Plenário às 22h24 desta quarta-feira (6), em... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 00h57 ) twitter

Motta discursa no Plenário Momento MT

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), abriu a sessão do Plenário às 22h24 desta quarta-feira (6), em meio a um protesto de deputados da oposição, que ocuparam a Mesa Diretora desde a terça-feira. Motta disse que abriu a sessão para garantir o respeito à Mesa Diretora, “que é inegociável”, e para que a Câmara possa se fortalecer. Não houve votações.

Para saber mais sobre as declarações de Hugo Motta e o contexto dos protestos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

