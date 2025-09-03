Motta elogia aprovação de projeto que aumenta penas para receptação de celulares
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou a aprovação por consenso e unanimidade, nesta terça-feira...
