Mourão cobra plano emergencial para agricultores afetados por enchentes no RS

O endividamento rural no Rio Grande do Sul, agravado por eventos climáticos extremos nos últimos anos, foi tema do pronunciamento do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) nesta quarta-feira (18). Em discurso no Plenário, ele defendeu que o governo federal atue com urgência para evitar o colapso do agronegócio gaúcho, com a adoção de medidas como a suspensão de pagamentos de curto prazo e a securitização das dívidas dos produtores.

