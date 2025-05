Mourão critica medidas fiscais e diz que governo está “perdido” O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), em pronunciamento no Plenário nesta sexta-feira (23), criticou a atuação do governo federal...

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), em pronunciamento no Plenário nesta sexta-feira (23), criticou a atuação do governo federal, destacando falhas, segundo ele, na condução política, econômica, ambiental, diplomática e institucional do país. O senador afirmou que o Executivo não consegue apresentar soluções para questões básicas do país.

