Movimento Maio Amarelo 2025 alcança quase 20 mil pessoas em todo Estado

Com o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, o Movimento Maio Amarelo 2025 atingiu um saldo muito positivo em Mato Grosso: quase 20 mil pessoas foram alcançadas pelas ações educativas realizadas em todo o estado. Ao todo, 20 municípios participaram da campanha com atividades intensificadas entre os dias 1º de maio e 2 de junho.

