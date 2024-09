Movimento MT Por Elas: Kits de conscientização chegam a bares e restaurantes A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) entregou 400 kits de conscientização do Movimento MT Por Elas, do... Momento MT|Do R7 05/09/2024 - 20h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 20h01 ) ‌



A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) entregou 400 kits de conscientização do Movimento MT Por Elas, do Programa SER Família Mulher, para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso (Abrasel-MT). O programa é idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

‌



