MP adita denúncia, inclui novos réus e aponta organização criminosa

O Ministério Público de Mato Grosso, por meio do Núcleo de Defesa da Vida da Comarca de Cuiabá, apresentou, na sexta-feira (18), um aditamento à denúncia relacionada ao assassinato do advogado Renato Gomes Nery. A medida visa incluir o casal de agricultores Julinere Goulart Bentos e Cesar Jorge Sechi também como réus na ação penal que tramita sobre o caso, além de retificar trechos da acusação inicial para maior precisão dos fatos.Conforme aponta o MPMT no pedido, investigações complementares indicaram substancial robustez que comprova o envolvimento direto do casal no homicídio qualificado do advogado Renato Gomes Nery, então com 72 anos de idade, assassinado a tiros em frente ao seu escritório em 05 de julho de 2024, na Avenida Fernando Correa da Costa, em Cuiabá. Saiba mais sobre essa complexa trama criminosa e as novas revelações acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: 17ª FEMODA-MT acontece de 24 a 26 de julho e promete movimentar o setor da moda em Mato Grosso

