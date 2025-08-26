MP busca solução definitiva para falta de água em Porto Alegre do Norte O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte (997 km de Cuiabá), participou...

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte (997 km de Cuiabá), participou, nesta semana, de uma reunião na Câmara de Vereadores do município para tratar dos problemas recorrentes no fornecimento de água que afetam a população local. O encontro contou com a presença do promotor de Justiça Brício Britzke, vereadores, representantes do Poder Executivo Municipal e da empresa Sanepan (Saneamento de Porto Alegre do Norte), concessionária responsável pelo serviço de abastecimento no município. Durante a reunião, foram apresentados os principais problemas enfrentados pelos moradores como interrupções constantes no fornecimento, baixa pressão e falhas estruturais no sistema que, há anos, comprometem o acesso da população a esse serviço essencial.

