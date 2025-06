MP debate reforma tributária e combate à sonegação em encontro nacional

Momento MT |Do R7

Com o objetivo de debater temas de relevância, como a reforma tributária e as novas perspectivas de atuação, o Ministério Público de Mato Grosso deu início ao V Encontro Nacional dos Promotores da Ordem Econômica e Tributária, em cerimônia realizada na sede das Promotorias de Justiça, em Cuiabá, nesta quarta-feira (04). O evento tem como tema “Onde a justiça fiscal cria raízes, florescem os direitos” e reúne, até a próxima sexta-feira (06), membros do Ministério Público de todo o país.

