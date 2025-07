MP destina mais de R$ 1 milhão para construção de Lar dos Idosos O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio do Banco de Projetos, Fundos e Entidades (Bapre) — que destina recursos oriundos... Momento MT|Do R7 18/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio do Banco de Projetos, Fundos e Entidades (Bapre) — que destina recursos oriundos de acordos judiciais a projetos sociais — repassou R$ 1.007.628,50 para a construção do Lar do Idoso Vô Francelino, no município de Vila Rica (1.300 km de Cuiabá). O espaço será destinado ao acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social.A obra está sendo executada em uma área com mais de mil metros quadrados e contará com 16 apartamentos — cada um com capacidade para dois moradores — totalizando 32 leitos. A estrutura também incluirá enfermaria, consultório médico, refeitório, lavanderia completa, piscina adaptada, poço semiartesiano e diversas áreas de convivência, todas projetadas com acessibilidade. Será o primeiro lar para idosos da região do Baixo Araguaia. Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende mulher por recebimento de cédulas falsas no Rio Grande do Sul

Polícia Civil de Mato Grosso prende criminosos foragidos da Justiça em operação em Cuiabá

Ministério Público e Defensoria celebram 65 ANPPs em Nova Mutum