MP destina R$ 30,5 milhões para ações de combate à fome

Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (2) a Medida Provisória (MP) 1.311/2025, que libera R$ 30,5 milhões para programas de Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

