MP e Judiciário preparam encontro sobre direitos de crianças e jovens

Membros do Ministério Público e do Poder Judiciário estiveram reunidos na última terça-feira (29), para alinhar os preparativos do 4º Encontro Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de maio, em formato híbrido, com o objetivo de capacitar magistrados, promotores de Justiça e servidores das Varas da Infância e Juventude.A programação integra as ações do mês de combate à violência contra crianças e adolescentes, que contempla datas significativas como 13 de maio (Lei Henry Borel), 18 de maio (Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual) e 25 de maio (Dia Nacional da Adoção).O evento se destaca pela relevância dos temas que serão debatidos, como a violação e a proteção de direitos, a efetivação dos direitos à saúde e à educação, a adoção, a entrega voluntária e o enfrentamento à violência sexual infantojuvenil.“Estamos aqui unindo forças com o Poder Judiciário para a realização deste encontro estadual. Precisamos caminhar juntos para sensibilizar promotores e juízes quanto a esse chamamento social de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes”, destacou o procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, titular da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente.O encontro é uma iniciativa conjunta do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), e do Poder Judiciário, com apoio da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis), da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja) e da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ). Saiba mais sobre este importante encontro e suas implicações acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Várzea Grande inicia pagamento de salários dos servidores municipais, com crédito antecipado

