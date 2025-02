MP e Vigilância Sanitária assinam TACs com comunidades terapêuticas O Ministério Público de Mato Grosso, por meio da 7ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, e a Vigilância Sanitária do Município de...

O Ministério Público de Mato Grosso, por meio da 7ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, e a Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá firmaram nesta quarta-feira (29) Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com cinco comunidades terapêuticas que trabalham com acolhimento e tratamento de pessoas com dependência de uso de álcool e outras drogas, para que essas instituições se adequem às condições sanitárias, de segurança e de pleno funcionamento das atividades previstas.

