MP pede realocação de reeducandos do Centro de Detenção

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde ingressou com uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência para que seja determinada a imediata realocação dos reeducandos custodiados no Centro de Detenção Provisória localizado no município para outros estabelecimentos prisionais de Mato Grosso com vagas ou com índices de lotação inferiores. O objetivo é equacionar a concentração de custodiados, a fim de garantir as condições mínimas de segurança, salubridade e acomodamento. Saiba mais sobre essa importante ação e suas implicações no sistema prisional consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Reunião define detalhes da 1ª Taça Cuiabá de Voleibol

