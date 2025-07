MP reforça compromisso com o desenvolvimento urbano em Sinop O promotor de Justiça Pompílio Paulo Azevedo Silva Neto, titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop (a 500 km de Cuiabá), participou... Momento MT|Do R7 01/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h38 ) twitter

O promotor de Justiça Pompílio Paulo Azevedo Silva Neto, titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop (a 500 km de Cuiabá), participou, na segunda-feira (30), da 2ª Conferência Municipal das Cidades, realizada no auditório das Promotorias de Justiça da comarca. Com o objetivo de discutir os rumos do desenvolvimento urbano do município para os próximos 20 anos, a conferência reuniu representantes do poder público, entidades da sociedade civil e cidadãos em um espaço democrático de diálogo e construção coletiva. “A conferência representa um marco essencial para o planejamento urbano, pois é a partir dela que projetamos a cidade que queremos habitar nos próximos 20 anos – corrigindo os erros do passado e construindo, com responsabilidade e participação, um futuro mais justo, sustentável e eficiente para todos”, destacou o promotor de Justiça. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes desse importante evento! Leia Mais em Momento MT: Baixinha Giraldelli convoca população a doar agasalhos e cobertores para famílias vulneráveis

