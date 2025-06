MPAM realiza visita técnica para conhecer soluções tecnológicas do MPMT Em busca de inovação e do aprimoramento da gestão institucional, uma comitiva do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) realizou...

Em busca de inovação e do aprimoramento da gestão institucional, uma comitiva do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) realizou, na terça-feira (24), uma visita técnica ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT). O objetivo foi conhecer de perto as soluções tecnológicas, sistemas, processos e metodologias adotados pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) do MPMT.A visita reforça o interesse do MPAM em modernizar sua atuação por meio da adoção de ferramentas já consolidadas em Mato Grosso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as inovações apresentadas!

Leia Mais em Momento MT: