MPC/MT abre processo seletivo para secretária(o) do procurador-geral de Contas
O Ministério Público de Contas de Mato Grosso (MPC/MT) publicou o Edital nº 001/2025, que dispõe sobre a abertura de processo seletivo simplificado para contratação em cargo comissionado de secretária(o) do procurador-geral de Contas. O certame será realizado em duas etapas: análise curricular e entrevista técnica e comportamental, conduzida por representante designado pelo procurador-geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar.
