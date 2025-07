MPMT aborda descarte incorreto de resíduos em campanha do “Diálogos” O descarte incorreto de resíduos sólidos é um dos grandes desafios contemporâneos. À vista disso, o Ministério Público de Mato Grosso... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 15h42 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h42 ) twitter

O descarte incorreto de resíduos sólidos é um dos grandes desafios contemporâneos. À vista disso, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio do projeto “Diálogos com a Sociedade”, lançou neste mês de julho uma nova campanha de conscientização ambiental sob o conceito: “O lixo da sua casa polui a casa que não é sua”. A proposta é provocar uma reflexão sobre como atitudes individuais impactam diretamente o meio ambiente e a vida, com consequências não somente aos demais seres humanos, mas também a outras espécies. A mensagem veiculada em TV e rádio chama a atenção para uma realidade alarmante: animais silvestres cada vez mais convivem com o lixo humano em seus habitats naturais. Ao tornar esse entendimento mais próximo e visual, o intuito é despertar um baque emocional no público, evidenciando como pequenos gestos, como jogar um plástico em local inapropriado ou não separar adequadamente os resíduos, podem afetar profundamente a fauna. Por meio de imagens que mostram a presença de lixo nos “lares” dos animais, a ação convida a sociedade a repensar seus hábitos cotidianos. A iniciativa faz parte do projeto “Diálogos com a Sociedade”, que busca aproximar o Ministério Público da população, mediante debates e ações educativas em prol do bem comum. Para saber mais sobre essa importante campanha e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação para reprimir golpes contra clientes de empresa pública federal

