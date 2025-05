MPMT aciona servidoras e colégio por apresentação de diplomas falsos A 1ª Promotoria de Justiça Cível de Paranatinga ajuizou Ação Civil Pública (ACP) contra três funcionárias públicas, um colégio e o... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 19h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 1ª Promotoria de Justiça Cível de Paranatinga ajuizou Ação Civil Pública (ACP) contra três funcionárias públicas, um colégio e o Município, pela prática de atos de improbidade administrativa referentes à apresentação de certificados escolares fraudulentos para auferir vantagens remuneratórias indevidas. O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) solicitou que o Município forneça a relação completa dos servidores públicos que apresentaram certificados emitidos pelo Colégio Santa Luísa Eireli. Além disso, requereu que o Município seja obrigado a não admitir servidores com certificados do referido colégio e a implementar um sistema de verificação de autenticidade desses documentos. Saiba mais sobre essa grave situação e suas implicações acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Corpo de Bombeiros combate incêndio em prédio comercial no centro de Sinop

Diretor da Limpurb vistoria aterro sanitário e projeta ampliação da reciclagem

Bombeiros extinguem incêndio em caminhão que tombou na BR-070