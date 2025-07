MPMT alinha detalhes finais do projeto “Diálogos” em Sinop Promotores de Justiça participaram de reunião de alinhamento do projeto “Diálogos com a Sociedade” que será realizado em julho no município... Momento MT|Do R7 02/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h38 ) twitter

Promotores de Justiça participaram de reunião de alinhamento do projeto “Diálogos com a Sociedade” que será realizado em julho no município de Sinop. Durante o encontro, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (2), membros do Ministério Público puderam compartilhar as realidades locais e sugerir temas que serão abordados ao longo dos 10 dias de programação na cidade. Entre os assuntos levantados, estão: crime organizado, violência contra a mulher, entrega legal, acolhimento institucional, trânsito, entre outros.A etapa inicial do projeto foi realizada em Cuiabá, com a participação de 67 entrevistados, com transmissão para todo o estado por meio de plataformas virtuais e emissora de rádio.De acordo com o procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, a primeira temporada deste ano, que ocorreu entre março e abril, foi significativa e interativa. “A interiorização do projeto tornou-se necessária para ouvir as demandas de regiões que cresceram muito, como Sinop e Rondonópolis”, destacou.A troca com os promotores foi conduzida pela subprocuradora-geral de Justiça e coordenadora do projeto, Januária Dorilêo. “Essa reunião de alinhamento foi essencial para compreendermos as demandas locais e definirmos, junto aos promotores, os temas mais sensíveis e urgentes para a população”, pontuou.A promotora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (Vida Plena), Gileade Pereira Souza Maia, também participou da reunião e destacou a importância da iniciativa: “É um orgulho ver esse projeto crescer e chegar a Sinop. Estar perto da população é essencial para um MP mais humano e resolutivo”.Como parte da programação, será montado o Estúdio de Vidro no Shopping Sinop. O espaço contará com recepção, redação e um estúdio com paredes de vidro, permitindo que o público acompanhe, pela TV local e de forma online, em tempo real, entrevistas e ações de comunicação sobre temas sociais. Para mais detalhes sobre este importante projeto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Na Arena Sorriso ASF busca superação contra o Apodi

