MPMT avança para o mercado livre de energia e prevê economia de até 40%

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) está na fase final do processo de migração para o mercado livre de energia elétrica. A iniciativa abrange 15 unidades da instituição e pretende reduzir, em média, 40% os custos com energia elétrica. Atualmente, o órgão está concluindo a assinatura dos contratos com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e com a Energisa Mato Grosso, além da instalação dos novos medidores. A previsão é de que, a partir de agosto, o MPMT já esteja operando no novo modelo de fornecimento.

