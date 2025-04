MPMT: Campanha do Autismo recebe Troféu Prata no Prêmio FestVídeo A campanha sobre autismo do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) recebeu, na terça-feira (8), o Troféu Prata na categoria “Filme... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h26 ) twitter

A campanha sobre autismo do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) recebeu, na terça-feira (8), o Troféu Prata na categoria “Filme Capital” do Prêmio FestVídeo 2025. A solenidade de premiação foi realizada no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto (SP). Criado pela agência ZF Comunicação, o filme foi finalista na categoria ao lado de outras duas produções desenvolvidas para o MPMT: a campanha contra o abuso infantil e a campanha sobre violência contra a mulher. Os vídeos fazem parte do projeto Diálogos com a Sociedade e foram exibidos ao longo de 2024 pela Rede Matogrossense de Comunicação (RMC).Diversas agências publicitárias, além de emissoras de televisão, prestigiaram o evento. O Troféu Ouro na categoria ficou com a agência Calia, que concorreu com a peça publicitária “Isso é golpe”, da Caixa Econômica Federal.“Estamos profundamente honrados por receber este prêmio de publicidade, um reconhecimento e testemunho do incansável trabalho que nossa instituição tem realizado em prol da sociedade. Acreditamos que temas sensíveis precisam ser debatidos cada vez mais, e esta conquista nos motiva a seguir nossa missão com ainda mais determinação e entusiasmo”, afirmou o procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Rodrigo Fonseca Costa. Para saber mais sobre essa importante conquista e o impacto da campanha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Manaus

