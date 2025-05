MPMT celebra Dia das Mães com talk show, palestra, stand up e brindes Com foco no reconhecimento e valorização das múltiplas vivências da maternidade, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) realizou... Momento MT|Do R7 09/05/2025 - 22h26 (Atualizado em 09/05/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com foco no reconhecimento e valorização das múltiplas vivências da maternidade, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) realizou um evento afetivo nesta sexta-feira (9) em homenagem às mães servidoras e terceirizadas sob o tema “Cada mãe, um universo”, em alusão ao Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (11).“Hoje é uma oportunidade que temos para expressar o nosso amor, carinho, afeto e, principalmente, gratidão pelas mulheres que se dedicam à nobre e incomparável missão maternal. Vocês, dentro dos seus múltiplos universos, desempenham com maestria um papel fundamental em nossas vidas, em nossas famílias, no trabalho e na sociedade como um todo”, disse o procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, em vídeo. Para saber mais sobre este evento emocionante e as reflexões sobre a maternidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão dos Direitos da Mulher recebe gerente de acolhimento da Casa de Amparo

Várzea Grande promove Feira de Produtos Regionais

Mutirão de limpeza prepara unidades básicas de saúde para o Dia D da Vacinação