MPMT celebra Dia dos Pais com evento esportivo e confraternização

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena, promoveu no sábado (23), na Associação Mato-grossense do Ministério Público (AMMP), o evento “No Campo com o Meu Herói”, em homenagem ao Dia dos Pais. A programação começou com uma recepção calorosa e mensagens de boas-vindas da promotora de Justiça Gileade Souza Maia, coordenadora do Vida Plena. “O objetivo deste encontro foi proporcionar um tempo de qualidade entre pais e filhos, buscando construir memórias positivas e afetuosas, fortalecendo, assim, os laços familiares e institucionais”, destacou.

