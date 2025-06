MPMT contribui com debate internacional sobre decisões do Júri Com um amplo debate acadêmico sobre o raciocínio jurídico probatório sob as perspectivas teórica, prática, jurídica, filosófica e forense... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 16h58 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h58 ) twitter

Com um amplo debate acadêmico sobre o raciocínio jurídico probatório sob as perspectivas teórica, prática, jurídica, filosófica e forense, e sob diferentes tradições, como a continental, anglo-saxônica e oriental, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) participou da segunda edição do Michele Taruffo Girona Evidence Week (2º MTGEW), realizada entre os dias 2 e 6 de junho, na cidade espanhola de Girona. A instituição foi representada pelo coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT, o procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade; pela promotora de Justiça da 7ª Promotoria Criminal, Marcelle Rodrigues da Costa e Faria; e pelo coordenador-geral do Centro de Apoio Operacional às Promotorias (Caop), Caio Márcio Loureiro, que palestraram e apresentaram seus trabalhos no evento.

