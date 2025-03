MPMT convida integrantes a refletir sobre o racismo No Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Ministério... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Ministério Público de Mato Grosso convida os integrantes da instituição a refletir: Você percebe o racismo? O objetivo é estimular o enfrentamento ao racismo estrutural e às desigualdades étnico-raciais enraizadas na sociedade brasileira.O racismo se manifesta de diferentes formas, desde atitudes no âmbito das relações individuais, das relações estruturais e institucionalizadas, estando presente no cotidiano da sociedade e em várias esferas da vida por meio de falas racistas, ausência de pessoas negras e indígenas em determinados ambientes de trabalho, reprodução de estereótipos, atitudes preconceituosas, violência, perseguição religiosa, dentre outras maneiras. Saiba mais sobre essa importante reflexão acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Odontólogos da rede municipal debatem exodontia

Secretários participam da Pesca Trade Show 2025 em São Paulo

Trabalhos sorrisenses recebem menção honrosa em evento estadual