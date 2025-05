MPMT dá início à 2ª turma do Projeto Reconstruindo Sonhos O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) realizou, na quarta-feira (07), o encontro de abertura da 2ª turma do Projeto... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 18h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 18h27 ) twitter

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) realizou, na quarta-feira (07), o encontro de abertura da 2ª turma do Projeto Reconstruindo Sonhos, na cadeia pública de Porto Alegre do Norte (1125 km de Cuiabá). A iniciativa visa promover a reinserção social de reeducandos por meio da qualificação profissional e valorização pessoal.Nesta nova etapa, dez reeducandos iniciaram o curso de agente de políticas sociais, desenvolvido em parceria com o projeto Capacita em Rede. Além disso, outros cursos serão ofertados ao longo do ano em cooperação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai –MT).Durante o evento, promotor de Justiça da 2ª Promotoria Cível de Porto Alegre do Norte, Brício Britzke, ressaltou a importância da iniciativa e da colaboração dos parceiros. “Nada disso seria possível sem o envolvimento e a dedicação de tantos parceiros — servidores do sistema prisional, educadores, psicólogos, instituições formadoras, além de diversas entidades da sociedade civil organizada. Cada um tem um papel essencial nessa construção”.Participaram da cerimônia de abertura autoridades e representantes de diversas instituições parceiras, entre eles: Claudio Kanela, presidente do Conselho da Comunidade de Execução Penal (CONCEP) de Porto Alegre do Norte; Dom Lucio Nicoletto, bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia; Marco Antônio Galo, diretor do polo da União das Faculdades Católicas e do Instituto Tectônico Católico; Junior Gomes dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte; Carlos Tomazetto, prefeito do município; Bruno Gomes Borges, delegado regional da Polícia Civil; Geraldo Vendramini Furtado do Amaral, defensor público; Caio Almeida Neves Martins, juiz titular da 3ª Vara Criminal. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Magno Malta pede CPMI para investigar descontos em aposentadorias

