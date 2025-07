MPMT dá início à construção do Plano de Trabalho Anual 2026 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) deu início, nesta terça-feira (1º), à elaboração do Plano de Trabalho Anual (PTA...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) deu início, nesta terça-feira (1º), à elaboração do Plano de Trabalho Anual (PTA) 2026, com a realização da primeira reunião de alinhamento. O encontro contou com a participação de representantes da administração superior, das Procuradorias de Justiça especializadas e de chefes de Departamentos responsáveis pela execução orçamentária da instituição.A abertura foi conduzida pelo procurador-geral de Justiça Rodrigo Fonseca Casta, que destacou a importância da responsabilidade fiscal e da eficiência na gestão dos recursos públicos.

Para mais detalhes sobre este importante passo do MPMT, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: