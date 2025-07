MPMT debate reconhecimento de paternidade e maternidade em videocast O projeto “Diálogos com a Sociedade”, uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), promoveu nesta terça-feira (29),... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 14h39 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h39 ) twitter

O projeto “Diálogos com a Sociedade”, uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), promoveu nesta terça-feira (29), no Estúdio de Vidro montado no Shopping Sinop, um bate-papo em formato de videocast sobre o reconhecimento de paternidade e maternidade biológica e socioafetiva. A conversa foi exibida no SBT Notícias Sinop e reuniu especialistas para debater os direitos à filiação e os caminhos legais para garanti-los. A mediação foi realizada pelo jornalista Alessandro Gomes. Para saber mais sobre este importante debate e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Gefron apreende estudante boliviano com droga em ônibus escolar em Cáceres

