MPMT denuncia homem por homicídio de morador em situação de rua

A 21ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá, Núcleo de Defesa da Vida, ofereceu denúncia contra o procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso Luiz Eduardo Figueiredo Rocha Silva, preso pelo homicídio de Ney Müller Alves Pereira, ocorrido no dia 9 de abril, próximo à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá. Conforme a denúncia, assinada pelo promotor de Justiça Samuel Frungilo nesta quarta-feira (30), o homicídio foi motivado por um vil sentimento de vingança.Segundo o promotor de Justiça, os autos revelaram que Luiz Eduardo teve seu veículo Land Rover danificado enquanto estava com sua família na conveniência de um posto de combustíveis, situado no viaduto da Avenida Fernando Correa. Ao tomar conhecimento do fato, ele se dirigiu ao automóvel para verificar o ocorrido, momento em que foi informado por testemunhas que o autor dos danos teria sido uma pessoa em situação de rua. Em seguida, o indiciado voltou tranquilamente para o restaurante para jantar com seus familiares. Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: TCE-MT divulga lista com aprovados para MBA em Gestão de Cidades

