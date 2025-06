MPMT denuncia mais dois policiais militares por assassinato de advogado O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da 27ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital e das promotorias que... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 18h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da 27ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital e das promotorias que integram o Núcleo de Defesa da Vida, ofereceu nova denúncia relacionada ao homicídio qualificado do advogado Renato Gomes Nery, de 72 anos, ocorrido em Cuiabá. Desta vez, foram denunciados mais dois policiais militares, ampliando o número de envolvidos no crime. A nova denúncia por homicídio qualificado (mediante paga ou promessa de recompensa, emprego de meio que resultou perigo comum, recurso que dificultou a defesa do ofendido e idade avançada da vítima), fraude processual, abuso de autoridade e organização criminosa foi ajuizada no dia 26 de junho. Em maio deste ano, o MPMT já havia denunciado o policial militar Heron Teixeira Pena Vieira e o montador de móveis Alex Roberto de Queiroz Silva pela participação no mesmo homicídio. Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Visita técnica da Comissão de Infraestrutura da ALMT reforça avanços em rodovias e hospital no Médio-Norte e Oeste

CDH vota prioridade no atendimento para doentes com Parkinson

Prefeitura de Várzea Grande quita salário dos servidores nesta segunda-feira