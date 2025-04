MPMT denuncia policial por homicídio e pede indenização de R$ 500 mil A Promotoria de Justiça de Colniza (a 1.065 km de Cuiabá) denunciou, na quarta-feira (2), Elias Ribeiro da Silva, subtenente da Polícia... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 15h28 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h28 ) twitter

A Promotoria de Justiça de Colniza (a 1.065 km de Cuiabá) denunciou, na quarta-feira (2), Elias Ribeiro da Silva, subtenente da Polícia Militar e diretor do Colégio Militar Tiradentes, pelo homicídio premeditado de Claudemir Sá Ribeiro. O crime aconteceu na noite de 23 de março de 2025, em um bar no município. O Ministério Público de Mato Grosso pediu a condenação do policial e a fixação de valor mínimo de reparação dos danos materiais e morais causados aos familiares da vítima no valor de R$ 500 mil. Saiba mais sobre este caso impactante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: O aniversário de Cuiabá: vereadores homenageiam a sua cidade

