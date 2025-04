MPMT destina recursos para reforma e ampliação da Apae O promotor de Justiça Álvaro Schiefler, da 1ª Promotoria de Justiça de Sapezal (500 km de Cuiabá), visitou nesta quarta-feira (03.04... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h06 ) twitter

O promotor de Justiça Álvaro Schiefler, da 1ª Promotoria de Justiça de Sapezal (500 km de Cuiabá), visitou nesta quarta-feira (03.04) a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município para acompanhar as melhorias realizadas com recursos repassados pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) por meio do Banco de Projetos, Fundos e Entidades (Bapre).No fim de março de 2025, o MPMT, por meio da Promotoria de Justiça de Sapezal, celebrou a conclusão da reforma e da criação de novas salas e equipamentos para atendimento especializado e humanizado na instituição. "Após anos de espera, a inauguração dos novos equipamentos é mais um sonho da comunidade que se realiza. Como diz o hino do Município, "essa gente que acredita, que luta e faz acontecer". Que a força de Deus e dos pioneiros da região nos ilumine para novas conquistas em breve", destacou o promotor Álvaro Schiefler.

