MPMT determina vistoria no Pronto Socorro de Cuiabá

O promotor de Justiça Milton Mattos da Silveira Neto, titular da 7ª Promotoria de Justiça Cível da Capital – Saúde Coletiva, solicitou à Equipe de Apoio e Monitoramento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que realize vistoria no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, para averiguação de denúncias feitas por servidores públicos e emissão de parecer técnico.A notícia de fato foi instaurada com base em reportagem veiculada em mídia local, que informa sobre a sobrecarga de trabalho de enfermeiros e técnicos de enfermagem no Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC), em razão do déficit de profissionais na unidade de saúde. Saiba mais sobre essa situação crítica e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto reduz idade mínima para exercer profissão de mototaxista

