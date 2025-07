MPMT é contra mudança de júri de réu por chacina em Sorriso

O procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, da Procuradoria Criminal Especializada do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), deu parecer pela improcedência de um pedido de desaforamento formulado pela defesa de Gilberto Rodrigues dos Anjos, réu por homicídios qualificados contra quatro vítimas e estupro de vulnerável contra três vítimas. O crime foi cometido no dia 24 de novembro, no município de Sorriso (420 km de Cuiabá). O desaforamento refere-se a uma solicitação para a mudança do julgamento do acusado do Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso para a Comarca de Cuiabá. No pedido, a defesa alegou haver dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e a segurança pessoal do acusado.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: