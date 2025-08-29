MPMT e Fiemt firmam parceria para enfrentamento da violência doméstica e familiar O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt) deverão firmar parceria para...

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt) deverão firmar parceria para o enfrentamento da violência doméstica e familiar. A iniciativa prevê o compartilhamento de dados entre o Observatório Caliandra e o Observatório da Indústria de Mato Grosso, com o objetivo de ampliar o acesso a serviços, informações e cursos voltados a mulheres e meninas vítimas de violência de gênero.

Saiba mais sobre essa importante parceria e suas implicações no combate à violência no site do nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: