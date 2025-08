MPMT e Prefeitura de Cuiabá defendem projeto de aldeia urbana O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da Procuradoria Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, participou... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h38 ) twitter

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da Procuradoria Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, participou de uma reunião de alinhamento com a Prefeitura de Cuiabá para discutir a criação de um projeto de aldeia urbana voltado às famílias indígenas da etnia Warao, composta por venezuelanos. O encontro ocorreu na quinta-feira (31). O encontro contou com a presença do procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, que destacou a urgência de estruturar uma solução habitacional para os Warao, em razão da vulnerabilidade de crianças e mulheres da comunidade. “Há muitas crianças cujas mães vão para os semáforos, para as ruas, sem um local definido como moradia. Acreditamos que, com a aldeia urbana, será possível evitar riscos e garantir dignidade a essas famílias”, afirmou o procurador. Saiba mais sobre essa importante iniciativa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova maior liberdade para servidor decidir como compor margem consignável

