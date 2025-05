MPMT e secretarias municipal e estadual de Saúde discutem regulação A 7ª Promotoria de Justiça Cível da Capital – Defesa da Cidadania (Saúde) promoveu, na tarde desta quinta-feira (8), uma reunião para... Momento MT|Do R7 09/05/2025 - 10h27 (Atualizado em 09/05/2025 - 10h27 ) twitter

A 7ª Promotoria de Justiça Cível da Capital – Defesa da Cidadania (Saúde) promoveu, na tarde desta quinta-feira (8), uma reunião para discutir os problemas da regulação de urgência e emergência em Cuiabá e alinhar um fluxo para melhorar a prestação desse serviço aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Estiveram presentes o promotor de justiça Milton Mattos da Silveira Neto, a secretária adjunta do Complexo Regulador, Fabiana Cristina da Silva Bardi, a secretária municipal de Saúde da capital, Lúcia Helena Barboza Sampaio, e equipes técnicas do Estado e do Município.

