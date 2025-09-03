MPMT e Seduc discutem parcerias para ampliação de projetos educativos O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente... Momento MT|Do R7 03/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h58 ) twitter

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente e do Centro de Apoio Operacional de Estudos sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Gênero Feminino (CAOVD), discutiu estratégias com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para ampliar projetos que incentivem a reflexão crítica entre estudantes, profissionais da educação e a comunidade escolar.O encontro ocorreu nesta terça-feira (2 de setembro) e contou com a participação dos procuradores de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado e Elisamara Sigles Vodonós Portela, que receberam o secretário de Estado de Educação, Allan Porto, e a secretária adjunta executiva de Educação, Flávia Soares.Durante a reunião, foram apresentados o projeto “Prevenção Começa na Escola” e as cartilhas orientativas, que abordam temas como autismo, Estatuto do Torcedor, violência doméstica e familiar, bullying e abuso sexual infantojuvenil. Saiba mais sobre essas importantes iniciativas e como elas podem impactar a educação no estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Quadrilha é denunciada por assalto a cooperativa

