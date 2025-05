MPMT e Sejus discutem fluxo para monitoramento eletrônico de agressores O Ministério Público de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) discutiram, na última sexta-feira (16/05), a construção... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 20h37 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) discutiram, na última sexta-feira (16/05), a construção de um fluxo para a gestão do monitoramento eletrônico de agressores de violência doméstica. A reunião foi realizada na sede da Central Integrada de Alternativas Penais, em Cuiabá.Participaram da reunião a procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, coordenadora do Centro de Apoio Operacional (CAO) sobre Estudos de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Gênero Feminino; a promotora de Justiça Claire Vogel Dutra, coordenadora do Núcleo das Promotorias da Violência Doméstica; a secretária adjunta de Administração Penitenciária, Hermínia Dantas de Brito; e a coordenadora de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, Poliana da Rocha Santos.A reunião foi uma iniciativa da procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, com o objetivo de conhecer o sistema de monitoramento eletrônico aplicado a agressores que utilizam tornozeleira eletrônica e estão sujeitos a medidas protetivas de urgência. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no combate à violência doméstica consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Quatro parques de Cuiabá e outros espaços em Rondonópolis recebem Virada Sustentável MT

Polícia Penal apreende drogas e outros materiais ilícitos com visitantes em unidades da capital e interior

Defensores públicos pedem mais investimento para que Justiça gratuita alcance todo o País