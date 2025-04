MPMT encerra Abril Azul com palestras em escolas de Cuiabá No encerramento do mês de conscientização sobre o autismo – Abril Azul, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso levou o projeto...

No encerramento do mês de conscientização sobre o autismo – Abril Azul, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso levou o projeto “Conheça e Entenda o Autismo” para duas escolas da capital. As palestras foram realizadas no período matutino, nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) Antônia Tita Maciel de Campos e Ana Tereza Arcos Krause. A iniciativa é do Centro de Apoio Operacional (CAO) de Defesa da Pessoa com Deficiência, com apoio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a sociedade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

