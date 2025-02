MPMT fomenta preservação do patrimônio público em Várzea Grande

A 1ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande, especializada na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público, promoveu uma reunião com representantes do Município, no dia 23 de janeiro, para fomentar a preservação do patrimônio público na cidade, por meio do Projeto Colmeia. No encontro, a promotora de Justiça Taiana Castrillon Dionello entregou ao representante da prefeita Flávia Moretti, o procurador do município Maurício Magalhães Faria Neto, uma recomendação para adoção de medidas como a divulgação de vídeos educativos e capacitação de servidores.

