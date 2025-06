MPMT incentiva entidades da cadeia produtiva a criarem fundações Com o propósito de incentivar entidades da cadeia produtiva a investirem no fortalecimento do terceiro setor em Mato Grosso, a 26ª... Momento MT|Do R7 23/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h56 ) twitter

Com o propósito de incentivar entidades da cadeia produtiva a investirem no fortalecimento do terceiro setor em Mato Grosso, a 26ª Promotoria de Justiça Cível da Capital – Especializada em Fazenda Pública e Fundações – promoveu uma reunião na tarde desta segunda-feira (23), na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá. O encontro contou com a participação de diversos representantes dos setores do agronegócio e da indústria.Durante a condução da reunião, o promotor de Justiça Renee do Ó Souza destacou a credibilidade das fundações no contexto do terceiro setor, ressaltando que a criação dessas entidades representa uma oportunidade concreta de consolidar projetos duradouros, com impacto social positivo e gestão institucional estruturada. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Várzea Grande prepara Conferência Municipal de Assistência Social

