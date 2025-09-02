MPMT inicia construção coletiva de Política de Equidade Étnico-Racial O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) iniciou a construção coletiva de sua Política de Equidade Étnico-Racial. A ação... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 17h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) iniciou a construção coletiva de sua Política de Equidade Étnico-Racial. A ação, inédita, marca um avanço organizacional e social, alinhado aos valores da instituição de promoção da igualdade, da justiça social e da dignidade humana.Dois encontros virtuais, realizados em 19 e 26 de agosto, abriram o diálogo visando à elaboração de diretrizes que assegurem a equidade racial nas práticas do MPMT. Ao todo, 58 integrantes entre membros, servidores, residentes e estagiários participaram do Grupo de Trabalho Étnico-Racial (GT).As reuniões foram coordenadas pelo Comitê de Promoção da Igualdade Institucional e pelo Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena, com a participação da jornalista, professora e doutoranda Julianne Caju. A convidada conduziu reflexões sobre o racismo, apoiadas em pesquisas de intelectuais negros e negras e em dados sobre a realidade dos Ministérios Públicos brasileiros. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações na sociedade acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF em São Paulo prende foragido por tráfico internacional de drogas nos Países Baixos

Secretário afirma que concessões terão tarifas acessíveis e garantem investimentos

Sinop sedia 2º Workshop Estadual da Sema sobre Segurança de Barragens