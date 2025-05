MPMT instaura procedimento para apurar devolução de R$ 308 mi O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, instaurou procedimento... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 20h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h03 ) twitter

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, instaurou procedimento preparatório para apurar eventual irregularidade na devolução de recursos públicos pelo Governo do Estado à empresa Oi S.A. A portaria foi publicada nesta sexta-feira (16).O procedimento teve origem em notícia de fato registrada junto ao MPMT que menciona supostas irregularidades em acordo celebrado em 10 de abril de 2024 entre o Estado – por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado – e a Oi S.A., com o objetivo de restituir à empresa R$ 308.123.595,50 (trezentos e oito milhões, cento e vinte e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos). Para mais detalhes sobre essa investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Audiência Pública discute desafios da enfermagem na rede pública municipal de Cuiabá

