MPMT lamenta falecimento do desembargador Rondon Bassil Dower Filho
11/08/2025 - 12h58

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio do Procurador-Geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do Desembargador aposentado Rondon Bassil Dower Filho, ocorrido nesta segunda-feira (11), em Cuiabá, aos 75 anos. O Desembargador Rondon Bassil Dower Filho deixa um legado de dedicação e ética à Justiça de Mato Grosso, tendo contribuído de forma significativa para o Poder Judiciário do estado. Neste momento de luto e dor, o Procurador-Geral de Justiça, em nome de todos os membros e servidores do MPMT, presta as mais sinceras condolências à família, aos amigos e a todos que tiveram a honra de conviver com Rondon Bassil Dower Filho, desejando que encontrem força e conforto para superar esta irreparável perda. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre esta triste notícia. Leia Mais em Momento MT: Gestante que transportava pasta base para Pernambuco é presa pela Polícia Civil em Cuiabá

