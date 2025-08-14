MPMT lança versão ampliada de kit sobre cultura da integridade O Centro de Apoio Operacional (CAO) de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa do Ministério Público de Mato Grosso... Momento MT|Do R7 14/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h38 ) twitter

O Centro de Apoio Operacional (CAO) de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa do Ministério Público de Mato Grosso lançou, nesta quinta-feira (14), a segunda edição ampliada do Kit de Atuação sobre Cultura da Integridade. Voltado aos membros da instituição, o material tem como objetivo fortalecer a atuação ministerial na promoção e consolidação da integridade no serviço público.O kit reúne orientações e materiais de apoio, como resoluções, guias, cartilhas, modelos de documentos, vídeos e reportagens. “A cultura de integridade é um dos pilares fundamentais para garantir uma gestão pública eficiente, transparente e voltada ao interesse coletivo”, destacou o promotor de Justiça Gustavo Dantas Ferraz, coordenador do CAO.O promotor também reforçou a importância da conscientização de gestores, servidores e da sociedade quanto ao respeito aos bens públicos e à observância da ética na Administração Pública.Além do kit elaborado pelo CAO, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade produziu o roteiro Cultura de Integridade na Gestão Pública. O documento oferece orientações para uma atuação proativa dos promotores de Justiça, abordando a criação de Programas de Integridade e a adoção de medidas de interação institucional e social. Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Relator inclui medida para proteger Pix na PEC do Banco Central

