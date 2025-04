MPMT leva mensagem de respeito e inclusão para estudantes

Cerca de 350 alunos da Escola Estadual de Desenvolvimento Integral da Educação Básica (EEDIEB) Alcebíades Calháo participaram, na manhã desta terça-feira (15), da palestra sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT). A iniciativa faz parte da campanha “Conheça e Entenda o Autismo”, lançada recentemente pelo Centro de Apoio Operacional (CAO) de Defesa da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de sensibilizar alunos para que conheçam e compreendam essa condição neurodivergente. “Respeito e inclusão é o que esperamos de todos vocês”, declarou a promotora de Justiça coordenadora do CAO, Daniele Crema da Rocha de Souza.

