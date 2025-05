MPMT leva palestras sobre abuso infantil para escolas de Cuiabá Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, o Ministério... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio do Núcleo das Promotorias da Infância e Juventude, realizou nesta sexta-feira, 16 de maio, uma série de palestras em escolas da capital. Ao todo, mais de 800 alunos participaram das atividades. As mobilizações integram a campanha “Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes” e têm por objetivo conscientizar estudantes sobre os riscos, sinais e formas de prevenção à violência sexual infantojuvenil, além de fortalecer o canal de diálogo entre o MPMT e a sociedade. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: Girão defende proibição de bets e diz que Supremo não deve interferir na CBF

Projeto cria programa de capacitação de mulheres para atuar no turismo

Articuladora da lei dos monoculares é a nova secretária de Assistência Social